Galatasaray'dan Arjantin usulü kutlama!

Galatasaray, Ankara'da şampiyonluğunu ilan etse bile Fenerbahçe'yi düşünerek kutlamaları 4 Haziran'daki derbiye saklayacak.
Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Sarı-kırmızılı yetkililer de şampiyonluk kutlamasında aslanlı hologram fikri üzerinde yoğunlaştı.
52 BİN KİŞİ TRİBÜNDE
F.Bahçe derbisinde rakip takım taraftarı da olmayacağı için 52 bin taraftar, dev koreografiye de imza atacak.
Başkent'te salı günü oynanacak Ankaragücü mücadelesinin 20.00'de başlayacak olması ve sonrasında Florya'ya dönüşün gece 03.00'ü bulacağı için bir kutlama planı yapılmadı.
Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Sarı-kırmızılı yetkililer de şampiyonluk kutlamasında aslanlı hologram fikri üzerinde yoğunlaştı.
52 BİN KİŞİ TRİBÜNDE
F.Bahçe derbisinde rakip takım taraftarı da olmayacağı için 52 bin taraftar, dev koreografiye de imza atacak.
Başkent'te salı günü oynanacak Ankaragücü mücadelesinin 20.00'de başlayacak olması ve sonrasında Florya'ya dönüşün gece 03.00'ü bulacağı için bir kutlama planı yapılmadı.