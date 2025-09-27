Galatasaray'dan Alanyaspor'a karşı seri!

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 6 maçta da mağlup etmiş oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalarda ikişer kez 4-0 ile 1-0'lık galibiyetler elde ederken, birer kez de rakibini 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yendi.
