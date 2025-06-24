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Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!

Galatasaray, savunmaya yerli hamlesi yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızıların hedefinde Ajax'ta istediği süreleri bulamayan Ahmetcan Kaplan yer alıyor.

calendar 24 Haziran 2025 11:42 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 11:50
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
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Yeni sezonda savunma hattına genç ve yerli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen milli stoper Ahmetcan Kaplan'ı renklerine bağlamak adına girişimlerini hızlandırdı.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

2022 yılında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, geçirdiği ciddi sakatlık sonrası sahalara dönüş yapmış olsa da Hollanda ekibinde istediği süreleri bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle Ahmetcan'ın kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yönetim pazarlıklarını sürdürüyor. Ajax, genç stoper için 5 milyon Euro talep ederken, Ahmetcan Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş istedi. Sarı-kırmızılıların ise bu rakamları yüksek bulduğu ancak görüşmeleri sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.

OKAN BURUK ONAYLADI


Galatasaray yönetimi, yerli oyuncu statüsü ve Avrupa kadrosunu şekillendirme planları kapsamında Ahmetcan Kaplan'ı rotasyona katmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da genç savunmacının transferine onay verdi.  


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