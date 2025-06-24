Yeni sezonda savunma hattına genç ve yerli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen milli stoper Ahmetcan Kaplan'ı renklerine bağlamak adına girişimlerini hızlandırdı.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
2022 yılında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, geçirdiği ciddi sakatlık sonrası sahalara dönüş yapmış olsa da Hollanda ekibinde istediği süreleri bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle Ahmetcan'ın kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yönetim pazarlıklarını sürdürüyor. Ajax, genç stoper için 5 milyon Euro talep ederken, Ahmetcan Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş istedi. Sarı-kırmızılıların ise bu rakamları yüksek bulduğu ancak görüşmeleri sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.
OKAN BURUK ONAYLADI
Galatasaray yönetimi, yerli oyuncu statüsü ve Avrupa kadrosunu şekillendirme planları kapsamında Ahmetcan Kaplan'ı rotasyona katmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da genç savunmacının transferine onay verdi.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
2022 yılında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, geçirdiği ciddi sakatlık sonrası sahalara dönüş yapmış olsa da Hollanda ekibinde istediği süreleri bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle Ahmetcan'ın kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yönetim pazarlıklarını sürdürüyor. Ajax, genç stoper için 5 milyon Euro talep ederken, Ahmetcan Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş istedi. Sarı-kırmızılıların ise bu rakamları yüksek bulduğu ancak görüşmeleri sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.
OKAN BURUK ONAYLADI
Galatasaray yönetimi, yerli oyuncu statüsü ve Avrupa kadrosunu şekillendirme planları kapsamında Ahmetcan Kaplan'ı rotasyona katmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da genç savunmacının transferine onay verdi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...