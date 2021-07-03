Galatasaray'dan 10 numaraya sürpriz isim!

Galatasaray transferde sürpriz bir oyuncunun peşine düştü. Orta sahaya yıldız bir isim kazandırmak isteyen Sarı- Kırmızılı Yönetim, Empoli forması giyen Nedim Bajrami ile yakından ilgileniyor.



Zürich doğumlu Arnavut futbolcu, Grasshoppers'ten Empoli'ye transfer oldu ve futboluyla İtalyan ekibinde önemli bir iz bıraktı.



TRANSFER ŞARTLARI GÖRÜŞÜLECEK



Henüz 22 yaşında olan Bajrami, G.Saray scout ekibinin teknik direktör Fatih Terim'e sunduğu bir isim...



Tecrübeli hocanın da izledikten sonra transferine onay verdiği öğrenildi. Cimbom şartları masaya yatıracak.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON



2020 yılından beri İtalyan ekibi Empoli'nin forması giyen Nedim Bajrami'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro... Galatasaray oyuncuyu öncelikli olarak kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



36 MAÇTA 13 GOLE KATKI VERDİ



Bajrami geçen sezon Serie B'de 36 maça çıktı ve 13 gole katkı verdi. 5 gol atarken 8 de asist yaptı. Genç yetenek İtalya Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Arnavut yıldız, 8 numarada oynayabiliyor.



