Galatasaray Daikin'in yeni başantrenörü açıklandı!

Galatasaray Daikin'in yeni başantrenörü Alberto Bigarelli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin'in yeni başantrenörü açıklandı!
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31 Aralık 2024 17:06
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Alberto Bigarelli getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan başantrenörle 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Alberto Bigarelli, son olarak Romanya ekibi CSM Bükreş'i çalıştırıyordu.

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