Galatasaray Daikin'in yeni başantrenörü açıklandı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Alberto Bigarelli getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan başantrenörle 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Alberto Bigarelli, son olarak Romanya ekibi CSM Bükreş'i çalıştırıyordu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan başantrenörle 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Alberto Bigarelli, son olarak Romanya ekibi CSM Bükreş'i çalıştırıyordu.