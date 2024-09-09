Galatasaray Daikin'in rakibi Bosna Hersek ekibi ZOK Igman

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda ZOK Igman'la karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin'in rakibi Bosna Hersek ekibi ZOK Igman
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09 Eylül 2024 15:01
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Balkan Kupası'nda salı günü Bosna Hersek ekibi ZOK Igman'la mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 10-12 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyona Galatasaray Daikin'in yanı sıra Bosna Hersek'ten ZOK Igman, Kosova'dan KV Drita ve Yunanistan'dan PAOK takımları katılacak.

Balkan Kupası'nı şampiyon tamamlayan takım, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Voleybolseverler karşılaşmaların biletlerini "www.biletinial.com" internet sitesi üzerinden satın alabilecek.

Organizasyonun maç programı şu şekilde:

10 Eylül Salı:

15.00 KV Drita-PAOK

19.00 Galatasaray Daikin-ZOK Igman (TRT Spor Yıldız)

11 Eylül Çarşamba:

15.00 PAOK-ZOK Igman

19.00 Galatasaray Daikin – KV Drita (TRT Spor Yıldız)

12 Eylül Perşembe:

15.00 KV Drita-ZOK Igman

19.00 Galatasaray Daikin-PAOK (TRT Spor Yıldız)

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