Galatasaray Daikin, deplasmanda zorlanmadı

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.



En son 2010-2011 sezonunda Karşıyaka ile Sultanlar Ligi'nde temsil edilen İzmir, Aras Kargo ile 13 yıl sonra tekrar Sultanlar Ligi maçına ev sahipliği yaptı.





BU SEZON 7 RESMİ MAÇTA SET VERMEDEN KAZANDI!



Galatasaray Daikin, arka arkaya gösterdiği başarılı performanslarla rakiplerini set vermeden mağlup etmeye devam ediyor. İşte son karşılaşmalarında aldıkları galibiyetler:



Zok Igman 0-3



KV Drita 0-3



Paok 0-3



Sarıyer 0-3



Zeren 0-3



Vakıfbank 0-3



AO Thiras 0-3



Aras Kargo 0-3



Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi



Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu



Aras Kargo: Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Berre İnce, Ecesu Soner, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse)



Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)



Setler: 23-25, 23-25, 22-25



Süre: 87 dakika (28, 31, 28)



