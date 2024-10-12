Galatasaray Daikin, deplasmanda zorlanmadı

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
En son 2010-2011 sezonunda Karşıyaka ile Sultanlar Ligi'nde temsil edilen İzmir, Aras Kargo ile 13 yıl sonra tekrar Sultanlar Ligi maçına ev sahipliği yaptı.
BU SEZON 7 RESMİ MAÇTA SET VERMEDEN KAZANDI!
Galatasaray Daikin, arka arkaya gösterdiği başarılı performanslarla rakiplerini set vermeden mağlup etmeye devam ediyor. İşte son karşılaşmalarında aldıkları galibiyetler:
Zok Igman 0-3
KV Drita 0-3
Paok 0-3
Sarıyer 0-3
Zeren 0-3
Vakıfbank 0-3
AO Thiras 0-3
Aras Kargo 0-3
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu
Aras Kargo: Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Berre İnce, Ecesu Soner, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 23-25, 23-25, 22-25
Süre: 87 dakika (28, 31, 28)
En son 2010-2011 sezonunda Karşıyaka ile Sultanlar Ligi'nde temsil edilen İzmir, Aras Kargo ile 13 yıl sonra tekrar Sultanlar Ligi maçına ev sahipliği yaptı.
BU SEZON 7 RESMİ MAÇTA SET VERMEDEN KAZANDI!
Galatasaray Daikin, arka arkaya gösterdiği başarılı performanslarla rakiplerini set vermeden mağlup etmeye devam ediyor. İşte son karşılaşmalarında aldıkları galibiyetler:
Zok Igman 0-3
KV Drita 0-3
Paok 0-3
Sarıyer 0-3
Zeren 0-3
Vakıfbank 0-3
AO Thiras 0-3
Aras Kargo 0-3
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu
Aras Kargo: Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Berre İnce, Ecesu Soner, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 23-25, 23-25, 22-25
Süre: 87 dakika (28, 31, 28)