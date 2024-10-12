Galatasaray Daikin, deplasmanda zorlanmadı

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, deplasmanda zorlanmadı
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12 Ekim 2024 21:16
Son güncelleme 12 Ekim 2024 21:40
Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

En son 2010-2011 sezonunda Karşıyaka ile Sultanlar Ligi'nde temsil edilen İzmir, Aras Kargo ile 13 yıl sonra tekrar Sultanlar Ligi maçına ev sahipliği yaptı.


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Galatasaray Daikin, arka arkaya gösterdiği başarılı performanslarla rakiplerini set vermeden mağlup etmeye devam ediyor. İşte son karşılaşmalarında aldıkları galibiyetler:

Zok Igman 0-3

KV Drita 0-3

Paok 0-3

Sarıyer 0-3

Zeren 0-3

Vakıfbank 0-3

AO Thiras 0-3

Aras Kargo 0-3

 Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu

Aras Kargo: Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Berre İnce, Ecesu Soner, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 23-25, 23-25, 22-25

Süre: 87 dakika (28, 31, 28)

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