Galatasaray'da Yusuf Demir'e yer kalmadı!

Avusturya kampında göz dolduran Yusuf Demir, tatil yapmak yerine özel tuttuğu antrenör gözetiminde haziran ayı boyunca çalışmalar yapmıştı.
Yusuf, olumlu sinyaller veriyor ancak statü nedeniyle Galatasaray'da devam etmesi zor gözüküyor. Avusturya Milli Takımı'nı tercih eden 21 yaşındaki gurbetçi, 12 yabancıdan biri olarak kalabilir.
Kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Tete, Sergio Oliveira ve Leo Dubois'e kulüp aranıyor. Yabancı sağ bek ve 8 numara alacak sarı-kırmızılı takımda Yusuf'a yer kalmadı.
Yusuf, olumlu sinyaller veriyor ancak statü nedeniyle Galatasaray'da devam etmesi zor gözüküyor. Avusturya Milli Takımı'nı tercih eden 21 yaşındaki gurbetçi, 12 yabancıdan biri olarak kalabilir.
Kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Tete, Sergio Oliveira ve Leo Dubois'e kulüp aranıyor. Yabancı sağ bek ve 8 numara alacak sarı-kırmızılı takımda Yusuf'a yer kalmadı.