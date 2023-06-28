Galatasaray'da yine yeniden Andrea Belotti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Andrea Belotti'yi gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da yine yeniden Andrea Belotti
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28 Haziran 2023 13:33
Galatasaray, forvet hattına yıldız bir ismi kadrosuna dahil etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Icardi takımda kalsa bile çok kaliteli bir golcü daha almayı planlıyor.

BELOTTI GÖRÜŞMESİ

Son şampiyon, bu doğrultuda Andrea Belotti dosyasını yeniden açtı. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Roma'dan ayrılmak isteyen Belotti'nin menajeriyle temasa geçti. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sorun yaşayan Belotti de Galatasaray ihtimaline sıcak bakıyor.

29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 46 maçta süre buldu ve 4 gol 2 asist üretti.



 
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