Galatasaray'da varsa yoksa 5. yıldız

Galatasaray camiası, tüm fertleri ile 5. yıldıza odaklanmış durumda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da varsa yoksa 5. yıldız
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02 Kasım 2024 13:39
Süper Lig'de 10. hafta sonunda liderlik koltuğunda farkı açan Galatasaray, gözünü 5. yıldız hedefine dikti.

Son 2 yılın şampiyonu Aslan, üst üste 3. zaferine ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar henüz 10 haftada hem iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi mağlup etti hem de maç fazlasıyla her ikisine 8 puanlık bir fark attı.

Bu hafta ligde BAY geçecek Cimbom, dönüşte kritik Samsunspor maçına çıkacak. Galatasaray'ın kadro kalitesi de öne çıkıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden yıldızlar kadroya kalite katıyor. Forvet hattında PSG ve Inter'in eski yıldızı Icardi, Napoli'den kiralanan Osimhen, yine bir Napoli efsanesi Mertens, Tottenham'dan alınan Sanchez, Freiburg'dan gelen Sallai öne çıkıyor.

 

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