Galatasaray'da transfere Devler Ligi molası!

Galatasaray, Young Boys ile oynanacak rövanş karşılaşması nedeniyle transferi askıya aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transfere Devler Ligi molası!
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25 Ağustos 2024 09:18
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi play-Off rövanşı nedeniyle transfer çalışmaları askıya alındı.

30 milyon euro değerindeki müsabakanın birinci gündem olduğu ve dikkatlerin dağılmaması adına bu kararın alındığı belirtildi.

3 TRANSFER KARARI

Sarı-kırmızılı takımın, Young Boys'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde en az 3 takviyenin planlandığı ifade edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un yapacağı son değerlendirmenin ardından belirlenen isimlerin kadroya katılacağı vurgulandı.





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