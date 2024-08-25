Galatasaray'da transfere Devler Ligi molası!

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi play-Off rövanşı nedeniyle transfer çalışmaları askıya alındı.
30 milyon euro değerindeki müsabakanın birinci gündem olduğu ve dikkatlerin dağılmaması adına bu kararın alındığı belirtildi.
3 TRANSFER KARARI
Sarı-kırmızılı takımın, Young Boys'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde en az 3 takviyenin planlandığı ifade edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un yapacağı son değerlendirmenin ardından belirlenen isimlerin kadroya katılacağı vurgulandı.
30 milyon euro değerindeki müsabakanın birinci gündem olduğu ve dikkatlerin dağılmaması adına bu kararın alındığı belirtildi.
3 TRANSFER KARARI
Sarı-kırmızılı takımın, Young Boys'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde en az 3 takviyenin planlandığı ifade edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un yapacağı son değerlendirmenin ardından belirlenen isimlerin kadroya katılacağı vurgulandı.