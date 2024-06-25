Galatasaray'da transfer raporu!

Galatasaray'da Almanya'ya giden İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, transfer için Dursun Özbek ve Okan Buruk'a rapor sunacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transfer raporu!
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25 Haziran 2024 08:23
Son güncelleme 25 Haziran 2024 08:24
Galatasaray'da transfer çalışmalarında ilk tur tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu ile Futbol Direktörü Cenk Ergün, Almanya'da bir dizi görüşmelerde bulunup ayrıntılı bir rapor hazırladı.

SUNUM YAPACAKLAR

Hatipoğlu ile Ergün ikilisinin Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la görüşerek sunum yapacakları ve verilecek karara göre yeniden yurt dışına çıkacakları belirtildi.

Avrupa Şampiyonası'nda bazı oyuncuları yerinde takip eden ve temsilcileriyle görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların kupanın seyrine göre yeniden harekete geçecekleri bildirildi.

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