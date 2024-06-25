Galatasaray'da transfer raporu!

Galatasaray'da transfer çalışmalarında ilk tur tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu ile Futbol Direktörü Cenk Ergün, Almanya'da bir dizi görüşmelerde bulunup ayrıntılı bir rapor hazırladı.
SUNUM YAPACAKLAR
Hatipoğlu ile Ergün ikilisinin Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la görüşerek sunum yapacakları ve verilecek karara göre yeniden yurt dışına çıkacakları belirtildi.
Avrupa Şampiyonası'nda bazı oyuncuları yerinde takip eden ve temsilcileriyle görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların kupanın seyrine göre yeniden harekete geçecekleri bildirildi.
SUNUM YAPACAKLAR
Hatipoğlu ile Ergün ikilisinin Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la görüşerek sunum yapacakları ve verilecek karara göre yeniden yurt dışına çıkacakları belirtildi.
Avrupa Şampiyonası'nda bazı oyuncuları yerinde takip eden ve temsilcileriyle görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların kupanın seyrine göre yeniden harekete geçecekleri bildirildi.