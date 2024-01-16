Galatasaray'da Torreira'ya nazar değdi!

Galatasaray'da istikrarlı performansını sürdüren Lucas Torreira, Kayseri maçında sürpriz bir hata yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Torreira'ya nazar değdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 10:38
Uruguaylı yıldız, geçen sezon şampiyonluğun mimarları arasındaydı. Lucas Torreira, bu sezon da istikrarlı performansını sürdürdü.

Kayserispor maçında da çok iyi mücadele etti. Ancak başarılı oyuncunun 57. dakikada verdiği hatalı geri pasta topu alan Aylton Boa Morte, skora dengeyi getirdi.

Torreira, bu büyük hatasına rağmen istatistiklerde yine göz doldurdu.

Uruguaylı futbolcu oynadığı 77 dakikada 13 ikili mücadelenin 10'unu, 3 hava topunun tamamını kazandı, 5 top kaptı, yüzde 82.5 pas isabeti yakaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery