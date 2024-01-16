Galatasaray'da Torreira'ya nazar değdi!

Uruguaylı yıldız, geçen sezon şampiyonluğun mimarları arasındaydı. Lucas Torreira, bu sezon da istikrarlı performansını sürdürdü.



Kayserispor maçında da çok iyi mücadele etti. Ancak başarılı oyuncunun 57. dakikada verdiği hatalı geri pasta topu alan Aylton Boa Morte, skora dengeyi getirdi.



Torreira, bu büyük hatasına rağmen istatistiklerde yine göz doldurdu.



Uruguaylı futbolcu oynadığı 77 dakikada 13 ikili mücadelenin 10'unu, 3 hava topunun tamamını kazandı, 5 top kaptı, yüzde 82.5 pas isabeti yakaladı.



