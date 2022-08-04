Galatasaray'da Torreira'nın alternatifi Bakayoko!

Galatasaray, orta saha transferi için yoğun çaba sarf ediyor. Bu bölge için Arsenal'den Lucas Torreira'yı ilk sırada tutan sarı-kırmızılıların, alternatif olarak Tiemoue Bakayoko'yu belirlediği kaydedildi.



İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın, yeni sezonda Milan'da kadroda düşünülmeyen Fildişili futbolcu için İtalyan ekibine oyuncunun durumunu sorduğu aktarıldı.



Milan'ın da, geçen sezon Chelsea'den kiraladığı ve bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan oyuncu için İngiliz ekibiyle sözleşmeyi bozmak adına temasta olduğu ifade edildi.



Bonservisi Chelsea'de bulunan 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Milan'da sadece 5 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.





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