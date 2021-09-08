Galatasaray'da son adaylar: Mendy ve Assuncao

Türkiye'de transfer ve tescil döneminin bitmesine 24 saatten az bir süre kala Galatasaray orta saha takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Arsenal'dan Elneny, Roma'dan Diawara ve Al Ahly'den Dieng için yoğun şekilde temaslarını sürdüren ama henüz olumlu sonuç alamayan Galatasaray, transferin son günü ibreyi Leicester City'nin 29 yaşındaki Senegalli futbolcusu Mendy ve Famalicao'nun 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Gustavo Assuncao'ya ibreyi çevirdi.



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; İki oyuncudan birinin bugün imza atması bekleniyor.



Diğer taraftan Gedson Fernandes için Benfica'ya yapılan son teklif de kabul görmedi.



