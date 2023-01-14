Galatasaray'da sınırdakiler hata yapmadı

Galatasaray'da Mertens, sarı kart cezası nedeniyle Hatayspor karşısında görev yapamadı.Cuma günü oynanan mücadele öncesinde ise Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Abdülkerim Bardakcı kart sınırında olan isimlerdi.Barış, Kerem ve Abdülkerim ilk 11'de sahaya çıktı, Berkan ise 71'de oyuna dahil oldu. 4 oyuncu da mücadeleyi kartsız tamamlamayı başardı.Antalyaspor karşısında Aslan'da cezalı oyuncu olmayacak.