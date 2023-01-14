Galatasaray'da sınırdakiler hata yapmadı

Galatasaray'ın sınırdaki futbolcuları, Atakaş Hatayspor maçını kart görmeden tamamladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da sınırdakiler hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2023 10:41
Galatasaray'da Mertens, sarı kart cezası nedeniyle Hatayspor karşısında görev yapamadı.

Cuma günü oynanan mücadele öncesinde ise Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Abdülkerim Bardakcı kart sınırında olan isimlerdi.

Barış, Kerem ve Abdülkerim ilk 11'de sahaya çıktı, Berkan ise 71'de oyuna dahil oldu. 4 oyuncu da mücadeleyi kartsız tamamlamayı başardı.

Antalyaspor karşısında Aslan'da cezalı oyuncu olmayacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ