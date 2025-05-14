Galatasaray'da Serhat Doğan'dan Hacıosmanoğlu'na tepki!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden ve kupayı müzesine götüren Galatasaray'dan TFF'ye tepki geldi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılıların teknik kadrosundan analizci Serhat Doğan, kupa töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla tokalaşmak için elini uzatmadı.
Galatasaraylı taraftarlar da kupayı vermek için sahaya geldiği sırada Hacıosmanoğlu'na tepki göstermişti.
Sarı-kırmızılıların teknik kadrosundan analizci Serhat Doğan, kupa töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla tokalaşmak için elini uzatmadı.
Galatasaraylı taraftarlar da kupayı vermek için sahaya geldiği sırada Hacıosmanoğlu'na tepki göstermişti.