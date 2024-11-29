Galatasaray'da savunmanın sigortası: Davinson

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Alkmaar karşısında da etkili oyunu ile göz doldurdu.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da savunmanın sigortası: Davinson
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29 Kasım 2024 09:47
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Alkmaar karşısında da savunmanın sigortası oldu.

Maçta, en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olan Sanchez (15), girdiği beş hava topu mücadelesinden de galip ayrıldı. Bu sezon 13 maçta oynayan tecrübeli yıldız, 2 gol, 1 asist katkısı da sağladı.

ÜÇ STOPER TERCİHİ

Galatasaray'da dün akşam üçlü stoper uygulandı. Okan Buruk, savunmada Abdülkerim, Davinson Sanchez ve Nelsson üçlüsünü yan yana oynattı.

Kanat bekleri olarak da Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz görev aldı. Orta saha üçlüsünde yine Torreira, Sara ve Mertens yer aldı. 

 
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