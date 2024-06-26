Galatasaray'da rota yeniden Wilfred Ndidi

Galatasaray, defansif orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi bedelsiz kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da rota yeniden Wilfred Ndidi
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26 Haziran 2024 09:01
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, iki sezondur istediği isme geri döndü.

Galatasaray, Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve piyasa değeri 16 milyon Euro olan defansif orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi bedelsiz kadrosuna katmak için oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor.



İsmi bir dönem Trabzonspor'la anılan Nijeryalı futbolcuyu Everton'ın da istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 35 resmi maça çıkan Ndidi, 6 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.



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