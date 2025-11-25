25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da Osimhen ve Lemina kadroda yok!

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, Union Saint-Gilloise maçında kadroda yer almadı.

25 Kasım 2025 19:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina, maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe derbisini de düşünen Galatasaray teknik heyeti, sakatlıkları bulunan Osimhen ve Lemina için son dakikaya kadar bekledi ve iki futbolcu, Union Saint-Gilloise maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın yedek kulübesi: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Arda Ünyay.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
