Galatasaray'da Osimhen ve Lemina kadroda yok!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina, maç kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe derbisini de düşünen Galatasaray teknik heyeti, sakatlıkları bulunan Osimhen ve Lemina için son dakikaya kadar bekledi ve iki futbolcu, Union Saint-Gilloise maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'ın yedek kulübesi: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Arda Ünyay.
