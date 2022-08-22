Galatasaray'da Nwakaeme ikinci planda!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarlarından olan Anthony Nwakaeme için Galatasaray iddiaları ortaya atılmıştı. Sarı kırmızılıların bu bölge için daha iyi bir transfer düşündüğü, eğer istediğini gerçekleştiremezse Nijeryalı oyuncuya imza attıracağı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nwakaeme ikinci planda!
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22 Ağustos 2022 13:18
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün yetersiz performansları sebebiyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Son olarak gündemine aldığı Anthony Nwakaeme için teklifini yapan sarı kırmızılılar, imza için şimdilik bekliyor.

Yönetimin o bölgeye daha iyi bir transfer düşündüğü ve son çare olarak Anthony Nwakaeme'ye imza attıracağı öğrenildi.

SON TEKLİFİ 1.1 MİLYON

Galatasaray başarılı oyuncu için seneliği 1.1 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerisinde bulundu.

Eğer Nwakaeme cephesi, son öneriyi kabul ederse ve yönetimde Nwakaeme transferinde karar kılarsa yıldız futbolcu resmen Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Karşı bir teklif gelmesi halinde ise görüşmelerin olumsuz olarak sonuçlandırılması bekleniyor.

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