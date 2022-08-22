Galatasaray'da Nwakaeme ikinci planda!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün yetersiz performansları sebebiyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.



Son olarak gündemine aldığı Anthony Nwakaeme için teklifini yapan sarı kırmızılılar, imza için şimdilik bekliyor.



Yönetimin o bölgeye daha iyi bir transfer düşündüğü ve son çare olarak Anthony Nwakaeme'ye imza attıracağı öğrenildi.



SON TEKLİFİ 1.1 MİLYON



Galatasaray başarılı oyuncu için seneliği 1.1 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerisinde bulundu.



Eğer Nwakaeme cephesi, son öneriyi kabul ederse ve yönetimde Nwakaeme transferinde karar kılarsa yıldız futbolcu resmen Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Karşı bir teklif gelmesi halinde ise görüşmelerin olumsuz olarak sonuçlandırılması bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ