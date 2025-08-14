Galatasaray'da Nicolo Zaniolo düğümü!

TFF'nin yabancı oyuncu sayısını artırmama kararı, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun durumunu da doğrudan etkiledi.
Son iki sezonda üç farklı takımda kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan oyuncunun, Galatasaray'da kalmak istediği biliniyor.
BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
Yönetim, yabancı sınırına göre Zaniolo'nun geleceğini şekillendirecekti ancak değişiklik yapılmaması nedeniyle belirsizlik şimdilik devam ediyor.
