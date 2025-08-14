13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
6-5
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
5-4
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
5-7
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
7-6
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
2-0
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
2-1
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
1-0
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
1-0
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-4

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo düğümü!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sınırının artmaması, Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceğini belirsiz bıraktı.

TFF'nin yabancı oyuncu sayısını artırmama kararı, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun durumunu da doğrudan etkiledi.

Son iki sezonda üç farklı takımda kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan oyuncunun, Galatasaray'da kalmak istediği biliniyor. 

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Yönetim, yabancı sınırına göre Zaniolo'nun geleceğini şekillendirecekti ancak değişiklik yapılmaması nedeniyle belirsizlik şimdilik devam ediyor. 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
