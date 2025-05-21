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Galatasaray'da Nelsson gerçeği!

Galatasaray'da taraftarların tepki gösterdiği Victor Nelsson'un geçen sezondan şampiyonluk primlerinin ödenmediği ortaya çıktı.

calendar 21 Mayıs 2025 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Nelsson gerçeği!
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Galatasaray'dan devre arasında Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson için gerçek ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nelsson şampiyonluğu kutlamadığı gerekçesiyle sosyal medyadan Danimarkalı futbolcuya tepki göstermişti.

Kaya Temel'in haberine göre, Nelsson'un geçen sezondan şampiyonluk primleri ödenmedi. 26 yaşındaki futbolcunun bu nedenle Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunu kutlamadığı belirtildi.

GERİ DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Nelsson, devre arasında transfer olduğu Roma'da sadece 5 maçta süre buldu. İtalyan ekibinin 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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