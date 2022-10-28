Galatasaray'da Muslera'ya uyarı: "İtiraz etme!"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Muslera'ya uyarı: 'İtiraz etme!'
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28 Ekim 2022 12:04
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray'da teknik heyet oyuncularını Karagümrük maçına hazırlarken özellikle Alanyaspor karşılaşmasının ilk 30 dakikasını hatırlatıp o performansın altını çiziyor. Ayrıca hakem tartışmalarını bir kenara bırakarak futbola odaklanmaları için maç öncesinde bir uyarıda daha bulundu.

İTİRAZ ETME MUSLERA!

Karagümrük maçı öncesinde Muslera'ya hakeme itiraz konusunda uyarı geldi. Uruguaylı kaleci, kart görmesi halinde haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Kerem'in de 3 sarı kartı bulunuyor. 

 

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