Galatasaray'da Muslera'nın cezası bitiyor!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takımda cezası devam eden Fernando Muslera, bu maçta da takımını yalnız bırakacak.
PAOK ve Rigas Skola maçlarında da forma giyemeyen Muslera, Elfsborg maçıyla Avrupa'daki 3 maçlık cezasını tamamlayacak.
Uruguaylı eldiven, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında kasım ayında oynanacak Tottenham mücadelesinde formasına kavuşacak.
Sarı-kırmızılı takımda cezası devam eden Fernando Muslera, bu maçta da takımını yalnız bırakacak.
PAOK ve Rigas Skola maçlarında da forma giyemeyen Muslera, Elfsborg maçıyla Avrupa'daki 3 maçlık cezasını tamamlayacak.
Uruguaylı eldiven, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında kasım ayında oynanacak Tottenham mücadelesinde formasına kavuşacak.