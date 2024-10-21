Galatasaray'da Muslera'nın cezası bitiyor!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Elfsborg maçıyla Avrupa'daki cezası sona eriyor. Uruguaylı eldiven, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Muslera'nın cezası bitiyor!
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21 Ekim 2024 11:05
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımda cezası devam eden Fernando Muslera, bu maçta da takımını yalnız bırakacak.

PAOK ve Rigas Skola maçlarında da forma giyemeyen Muslera, Elfsborg maçıyla Avrupa'daki 3 maçlık cezasını tamamlayacak.

Uruguaylı eldiven, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında kasım ayında oynanacak Tottenham mücadelesinde formasına kavuşacak.

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