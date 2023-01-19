Galatasaray'da Mertens yönetimi pişman etmedi!

Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ı ligde ve kupada sırtlayan Mertens yönetimin güvenini boşa çıkarmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens yönetimi pişman etmedi!
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19 Ocak 2023 11:56
Galatasaray'da Sneijder sonrasında Belhanda'nın üstünde olan ve çok tartışılan 10 numaralı formayı artık Dries Mertens giyiyor.

Sezon başında eleştirilen Belçikalı yıldız, Dünya Kupası dönüşünde gol ve asistleriyle takımını sırtladı. Ligdeki Sivas maçından sonra kupadaki Alanya karşılaşmasında jeneriklik bir gole imzasını koyan 35 yaşındaki oyuncu, etkili kullandığı duran toplarla asistlerine de devam ediyor.

İstanbulspor ve F.Bahçe maçlarında kullandığı kornerler golle sonuçlanan Mertens, Alanyaspor sınavında da Nelsson'a klas bir orta yaparak alkış aldı. Yönetim de "Mertens karakter olarak da çok iyi biri. İyi ki transfer etmişiz" yorumunu yaptı. 

 
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