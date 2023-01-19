Galatasaray'da Mertens yönetimi pişman etmedi!

Galatasaray'da Sneijder sonrasında Belhanda'nın üstünde olan ve çok tartışılan 10 numaralı formayı artık Dries Mertens giyiyor.Sezon başında eleştirilen Belçikalı yıldız, Dünya Kupası dönüşünde gol ve asistleriyle takımını sırtladı. Ligdeki Sivas maçından sonra kupadaki Alanya karşılaşmasında jeneriklik bir gole imzasını koyan 35 yaşındaki oyuncu, etkili kullandığı duran toplarla asistlerine de devam ediyor.İstanbulspor ve F.Bahçe maçlarında kullandığı kornerler golle sonuçlanan Mertens, Alanyaspor sınavında da Nelsson'a klas bir orta yaparak alkış aldı. Yönetim deyorumunu yaptı.