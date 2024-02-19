Galatasaray'da Mertens yine şovunu yaptı!

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yaşayan efsanesi Dries Mertens, kalitesini ortaya koymaya devam ediyor.
Sezon başında yaşı itibarıyla tecrübesinden faydalanmak isteyen Okan Buruk, normal şartlar altında öğrencisini sezon içinde daha ekonomik kullanmak istiyordu. Fakat gelişen şartlar nedeniyle Mertens, yoğun tempo içerisinde neredeyse hiç maç kaçırmadan ilk 11'deki yerini bırakmadı.
Belçikalı, Ankaragücü mücadelesinde ilk golün asistini yaptı.
Tecrübeli futbolcu, 3. gol öncesinde penaltıyı kazandıran isim oldu. 61 dakika sahada kalan Mertens, mücadeleyi 2 asistle tamamlamış oldu.
Sezon başında yaşı itibarıyla tecrübesinden faydalanmak isteyen Okan Buruk, normal şartlar altında öğrencisini sezon içinde daha ekonomik kullanmak istiyordu. Fakat gelişen şartlar nedeniyle Mertens, yoğun tempo içerisinde neredeyse hiç maç kaçırmadan ilk 11'deki yerini bırakmadı.
Belçikalı, Ankaragücü mücadelesinde ilk golün asistini yaptı.
Tecrübeli futbolcu, 3. gol öncesinde penaltıyı kazandıran isim oldu. 61 dakika sahada kalan Mertens, mücadeleyi 2 asistle tamamlamış oldu.
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