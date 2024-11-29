Galatasaray'da Mertens yine işinin başında!

Galatasaray'ın son 2 sezondaki şampiyonluklarında önemli payı olan Dries Mertens, AZ Alkmaar deplasmanında da kalitesini gösterdi.
Belçikalı yıldız, Osimhen'in golünde adrese teslim bir ortayla asisti yaptı. Mertens, Osimhen'in ardından bu sezon Cim Bom'un en çok skor katkısı veren ismi.
Tecrübeli oyuncu, 4 gol 6 asistle oynuyor. Maç içinde sert müdahaleler alan ve sakatlık problemleri de yaşayan Mertens, buna rağmen pes etmeden ortaya koyduğu mücadeleyle alkış aldı.
Öte yandan maç öncesinde açıklamalarda bulunan yıldız oyuncuya "Hollanda'ya bir gün geri dönecek misin?" diye sorulurken, "Her maça çıkıyorum ve kendimi bu yüzden iyi hissediyorum. Ama yaşlandığınızı hissediyorsunuz. Galatasaray son kulübüm" cevabını verdi. Mertens'in kontratı sezon sonu bitiyor.
Belçikalı yıldız, Osimhen'in golünde adrese teslim bir ortayla asisti yaptı. Mertens, Osimhen'in ardından bu sezon Cim Bom'un en çok skor katkısı veren ismi.
Tecrübeli oyuncu, 4 gol 6 asistle oynuyor. Maç içinde sert müdahaleler alan ve sakatlık problemleri de yaşayan Mertens, buna rağmen pes etmeden ortaya koyduğu mücadeleyle alkış aldı.
Öte yandan maç öncesinde açıklamalarda bulunan yıldız oyuncuya "Hollanda'ya bir gün geri dönecek misin?" diye sorulurken, "Her maça çıkıyorum ve kendimi bu yüzden iyi hissediyorum. Ama yaşlandığınızı hissediyorsunuz. Galatasaray son kulübüm" cevabını verdi. Mertens'in kontratı sezon sonu bitiyor.