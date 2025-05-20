Galatasaray'da kutlamalara Icardi damgası!

Galatasaray'da Kayserispor maçı sonrasında saha içinde başlayan eğlenceler gece de devam etti.
Oyuncular, daha önce ayarladıkları gece kulübüne giderek sabahın erken saatlerine kadar kutlamalarını sürdürdü.
Kutlamalarda Mauro Icardi damgası vardı. Maçın ardından kız arkadaşı China Suarez ile birlikte Haliç kıyısında bulunan eğlence mekanına giden Arjantinli oyuncu, ilgi odağı oldu. Tangocu hem coştu hem de takımı coşturdu.
TIKLA, 750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA
Oyuncular, daha önce ayarladıkları gece kulübüne giderek sabahın erken saatlerine kadar kutlamalarını sürdürdü.
Kutlamalarda Mauro Icardi damgası vardı. Maçın ardından kız arkadaşı China Suarez ile birlikte Haliç kıyısında bulunan eğlence mekanına giden Arjantinli oyuncu, ilgi odağı oldu. Tangocu hem coştu hem de takımı coşturdu.
TIKLA, 750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....