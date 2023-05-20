Galatasaray'da kırmızı kart beklentisi

Galatasaray, Robin Yalçın'ın Lucas Torreira'ya faulü sonrası kırmızı kart bekledi. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda sarı kartına başvurdu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da kırmızı kart beklentisi
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20 Mayıs 2023 19:51
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 20:07
Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta ilk yarının uzatma dakikalarında kırmızı kart bekledi.

45+1. dakikada Lucas Torreira, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular ve tribünler, Robin Yalçın'a bu pozisyonda kırmızı kart çıkmasını bekledi.

Hakem Arda Kardeşler, Robin Yalçın'a sarı kart gösterdi. Kardeşler, kısa süre VAR ile konuştuktan sonra sarı kartta kaldı ve oyunu devam ettirdi.

Sarı kart kararına Galatasaraylı oyuncular ve tribünler tepki gösterdi.







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