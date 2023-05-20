Galatasaray'da kırmızı kart beklentisi

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta ilk yarının uzatma dakikalarında kırmızı kart bekledi.
45+1. dakikada Lucas Torreira, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular ve tribünler, Robin Yalçın'a bu pozisyonda kırmızı kart çıkmasını bekledi.
Hakem Arda Kardeşler, Robin Yalçın'a sarı kart gösterdi. Kardeşler, kısa süre VAR ile konuştuktan sonra sarı kartta kaldı ve oyunu devam ettirdi.
Sarı kart kararına Galatasaraylı oyuncular ve tribünler tepki gösterdi.
45+1. dakikada Lucas Torreira, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular ve tribünler, Robin Yalçın'a bu pozisyonda kırmızı kart çıkmasını bekledi.
Hakem Arda Kardeşler, Robin Yalçın'a sarı kart gösterdi. Kardeşler, kısa süre VAR ile konuştuktan sonra sarı kartta kaldı ve oyunu devam ettirdi.
Sarı kart kararına Galatasaraylı oyuncular ve tribünler tepki gösterdi.