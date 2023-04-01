Galatasaray'da kırmızı kart beklentisi!

Galatasaray, Adana Demirspor maçında Emre Akbaba'nın Mertens'e faul sonrası kırmızı kart bekledi. Ali Şansalan Emre Akbaba'yı sarı kartla cezalandırdı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da kırmızı kart beklentisi!
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01 Nisan 2023 21:13
Galatasaray, Adana Demirspor ile iç sahada oynadığı maçta bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Dries Mertens Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı tribünler ve oyuncular, bu pozisyonda Emre'ye kırmızı kart bekledi. Hakem Ali Şansalan Emre Akbaba'yı sarı kartla cezalandırdı.

Galatasaraylı tribünler sarı kart kararını protesto etti.



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