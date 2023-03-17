Galatasaray'da kırmızı kart beklentisi

Galatasaray, Konyaspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da kırmızı kart beklentisi
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17 Mart 2023 20:21
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

15. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Leo Dubois, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi ancak sarı-kırmızılıların beklediği karar çıkmadı.



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