Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu vasat kaldı!

Sarı kırmızılı takımın hücum silahlarından Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor karşısında gününde değildi.
24 yaşındaki futbolcu etkili bir performans gösteremedi. Mücadeleye ilk 11 başlayıp 74 dakika sahada kalan Kerem o alışkın olduğumuz yıpratıcılığından uzak kalınca yerini Yunus Akgün'e bıraktı.
Kerem'in yerine oyuna dahil olan Yunus Akgün, maçın son bölümünde takımına bir penaltı kazandırdı.
24 yaşındaki futbolcu etkili bir performans gösteremedi. Mücadeleye ilk 11 başlayıp 74 dakika sahada kalan Kerem o alışkın olduğumuz yıpratıcılığından uzak kalınca yerini Yunus Akgün'e bıraktı.
Kerem'in yerine oyuna dahil olan Yunus Akgün, maçın son bölümünde takımına bir penaltı kazandırdı.