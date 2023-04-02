Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu vasat kaldı!

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu vasat kaldı!
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02 Nisan 2023 10:59
Sarı kırmızılı takımın hücum silahlarından Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor karşısında gününde değildi.

24 yaşındaki futbolcu etkili bir performans gösteremedi. Mücadeleye ilk 11 başlayıp 74 dakika sahada kalan Kerem o alışkın olduğumuz yıpratıcılığından uzak kalınca yerini Yunus Akgün'e bıraktı.

Kerem'in yerine oyuna dahil olan Yunus Akgün, maçın son bölümünde takımına bir penaltı kazandırdı. 

 
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