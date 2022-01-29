Galatasaray'da kaleye Inaki Pena!

Fernando Muslera'nın ardından yeni bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu.



A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımından Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.



Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek, sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak.



Inaki Pena'nın pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.





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