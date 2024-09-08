Galatasaray'da kader maçları başlıyor; Ya huzur ya kaos

Galatasaray'ı milli maç haftasından sonra zorlu bir fikstür beklerken, yoğun takvim sarı-kırmızılılarda taşları yerine de oturtabilir, büyük bir kaos da getirebilir.
14 Eylül'de Çaykur Rizespor, 17 Eylül'de ise Gaziantep ile Rams Park'ta karşılaşacak Cim-Bom'da özellikle 21 Eylül'de Kadıköy'de Fenerbahçe ile yapılacak maç, Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim için büyük önem taşıyor.
12 EKİM'DE MALİ GENEL KURUL VAR
Galatasaray'da, 2 senelik şampiyonluğa rağmen Buruk ve rekor oyla seçilmesine rağmen Başkan Dursun Özbek ile ekibi yoğun şekilde eleştiriliyor. Kadıköy'deki olası bir kötü sonucun ise tartışmaları daha da alevlendireceği ve 12 Ekim'de yapılacak mali genel kurul havasının sert geleceği belirtiliyor.
DERBİ SONRASI DA YOĞUN
Aslan, Fenerbahçe maçından hemen sonra ise Avrupa Ligi'nde 25 Eylül'te PAOK ile karşı karşıya gelecek. Mali kongreye kadar olan sürecin ardından ilerleyen günlerde ise ligde içerde Kasımpaşa ve Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ise 3 Ekim'de Rigas Skola deplasmanına gidecek.
Ligde ve Avrupa'da 12 Ekim'e kadar olan süreçte 7 maça çıkacak olan Cim-Bom'da alınacak iyi sonuçların hem yönetimin hem de Teknik Direktör Okan Buruk'un elini güçlendirecek.
14 Eylül'de Çaykur Rizespor, 17 Eylül'de ise Gaziantep ile Rams Park'ta karşılaşacak Cim-Bom'da özellikle 21 Eylül'de Kadıköy'de Fenerbahçe ile yapılacak maç, Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim için büyük önem taşıyor.
12 EKİM'DE MALİ GENEL KURUL VAR
Galatasaray'da, 2 senelik şampiyonluğa rağmen Buruk ve rekor oyla seçilmesine rağmen Başkan Dursun Özbek ile ekibi yoğun şekilde eleştiriliyor. Kadıköy'deki olası bir kötü sonucun ise tartışmaları daha da alevlendireceği ve 12 Ekim'de yapılacak mali genel kurul havasının sert geleceği belirtiliyor.
DERBİ SONRASI DA YOĞUN
Aslan, Fenerbahçe maçından hemen sonra ise Avrupa Ligi'nde 25 Eylül'te PAOK ile karşı karşıya gelecek. Mali kongreye kadar olan sürecin ardından ilerleyen günlerde ise ligde içerde Kasımpaşa ve Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ise 3 Ekim'de Rigas Skola deplasmanına gidecek.
Ligde ve Avrupa'da 12 Ekim'e kadar olan süreçte 7 maça çıkacak olan Cim-Bom'da alınacak iyi sonuçların hem yönetimin hem de Teknik Direktör Okan Buruk'un elini güçlendirecek.