Galatasaray'da Kaan Ayhan bekleniyor!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kaan Ayhan'ın durumu yakından takip ediliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kaan Ayhan bekleniyor!
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14 Nisan 2025 08:58
Süper Lig'de 32. haftayı Bodrum FK maçı ile cuma günü açacak olan Galatasaray'da cezalı durumdaki Roland Sallai bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Sağlık heyetinin yakından takip ettiği isim ise Kaan Ayhan olacak. Samsun maçı öncesinde son idmanda sakatlanan 30 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecine göre Bodrum maçı için planlama yapılacak.

Galatasaray'da bu sezon 36 maçta süre bulan Kaan Ayhan, 2 asist yaptı.

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