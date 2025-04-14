Galatasaray'da Kaan Ayhan bekleniyor!

Süper Lig'de 32. haftayı Bodrum FK maçı ile cuma günü açacak olan Galatasaray'da cezalı durumdaki Roland Sallai bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sağlık heyetinin yakından takip ettiği isim ise Kaan Ayhan olacak. Samsun maçı öncesinde son idmanda sakatlanan 30 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecine göre Bodrum maçı için planlama yapılacak.
Galatasaray'da bu sezon 36 maçta süre bulan Kaan Ayhan, 2 asist yaptı.
Sağlık heyetinin yakından takip ettiği isim ise Kaan Ayhan olacak. Samsun maçı öncesinde son idmanda sakatlanan 30 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecine göre Bodrum maçı için planlama yapılacak.
Galatasaray'da bu sezon 36 maçta süre bulan Kaan Ayhan, 2 asist yaptı.