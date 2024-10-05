Galatasaray'da istikrar sıkıntısı!

Süper Lig'e beşte beş yaptıktan sonra, ezeli ve şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 deviren Galatasaray, daha sonra oynadığı iki maçta saç-baş yoldurdu.
Sarı-kırmızılılar, bu iki 90 dakikada adeta dejavu yaşadı. Kasımpaşa önünde 3-0'ı, Rigas Skola önünde de 2-0'ı koruyamayan Cimbom, aldığı beraberliklerle hayal kırıklığı yaşadı ve yaşattı. Aslan, Kasımpaşa'ya diş geçiremezken evinde 3'ü isabetli 7 şutta 3 gol buldu ama bu galibiyete yetmedi.
Konuk ekip hücumda daha iyiydi; 6'sı isabetli 12 şutla 3-3'ü buldu. Galatasaray, kendisinden çok daha zayıf Rigas Skola önünde de 7'si isabetli 16 şutla 2 gol attı, 4/8 şutla 2 gol yedi. Bu iki maçta da hücum pres, orta alan baskısı, geçiş hücumları ve rakip ceza sahasında pozisyon üretiminde normal istatistiklerinin çok gerisinde kaldı.
Sarı-kırmızılılar, bu iki 90 dakikada adeta dejavu yaşadı. Kasımpaşa önünde 3-0'ı, Rigas Skola önünde de 2-0'ı koruyamayan Cimbom, aldığı beraberliklerle hayal kırıklığı yaşadı ve yaşattı. Aslan, Kasımpaşa'ya diş geçiremezken evinde 3'ü isabetli 7 şutta 3 gol buldu ama bu galibiyete yetmedi.
Konuk ekip hücumda daha iyiydi; 6'sı isabetli 12 şutla 3-3'ü buldu. Galatasaray, kendisinden çok daha zayıf Rigas Skola önünde de 7'si isabetli 16 şutla 2 gol attı, 4/8 şutla 2 gol yedi. Bu iki maçta da hücum pres, orta alan baskısı, geçiş hücumları ve rakip ceza sahasında pozisyon üretiminde normal istatistiklerinin çok gerisinde kaldı.