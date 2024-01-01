Galatasaray'da ilk hedef Gronbaek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, öncelikle sol bek hattını güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılıların ikinci hedefi ise orta saha. Galatasaray, orta sahasına takviye için düğmeye bastı.
İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILACAK
Sezon başı transfer edilen Tanguy Ndombele beklentileri karşılayamadı. Mali açıdan kulübü zorlayacak bir durum oluşmazsa yollar ayrılacak. Aksi halde Fransız futbolcu, sezon sonuna kadar takımda tutulacak.
Bu bölgedeki Sergio Oliveira da operasyon geçirdiği için 3 ay formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcunun kontratının dondurulması gündemde.
Öte yandan Galatasaray'a önerilen bir diğer isim, Portekizli yıldız Renato Sanches'in ise reddedildiği öğrenildi.
İLK SIRADA GRONBAEK VAR
Aslan'ın bu bölge için ilk sırasında Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek var. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi. 16 defa fileleri havalandırdı. 10 asist yaptı.
Gronbaek'in kulübüyle 2027'ye kadar kontratı var. Diğer aday Paris Saint-Germain forması giyen Carlos Soler. Soler için kiralık formülü gündemde.
Sarı-kırmızılıların ikinci hedefi ise orta saha. Galatasaray, orta sahasına takviye için düğmeye bastı.
İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILACAK
Sezon başı transfer edilen Tanguy Ndombele beklentileri karşılayamadı. Mali açıdan kulübü zorlayacak bir durum oluşmazsa yollar ayrılacak. Aksi halde Fransız futbolcu, sezon sonuna kadar takımda tutulacak.
Bu bölgedeki Sergio Oliveira da operasyon geçirdiği için 3 ay formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcunun kontratının dondurulması gündemde.
Öte yandan Galatasaray'a önerilen bir diğer isim, Portekizli yıldız Renato Sanches'in ise reddedildiği öğrenildi.
İLK SIRADA GRONBAEK VAR
Aslan'ın bu bölge için ilk sırasında Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek var. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi. 16 defa fileleri havalandırdı. 10 asist yaptı.
Gronbaek'in kulübüyle 2027'ye kadar kontratı var. Diğer aday Paris Saint-Germain forması giyen Carlos Soler. Soler için kiralık formülü gündemde.
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