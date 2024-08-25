Galatasaray'da ikinci kaptan Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fernando Muslera'nın ardından takımın ikinci kaptanı olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ikinci kaptan Icardi
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25 Ağustos 2024 11:09
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlıktan alınmasının yankıları sürüyor.

Sarı-kırmızılı yönetim adına konuşan başkan Dursun Özbek, "Transfer dönemi bitikten sonra kaptanları belirleriz" dedi ancak teknik heyet kararını verdi.

Galatasaray'da 14. sezonuna giren Fernando Muslera pazubandı takmaya devam edecek. İkinci kaptan ise Mauro Icardi olacak. Muslera ve İcardi'nin sahada olmadığı anlarda kıdeme göre hareket edilecek ve sahada o an yer alan takımın en eski ismi pazubandı takacak.

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