09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Galatasaray'da Icardi'den teknik heyeti sevindiren haber

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin fiziksel açığını kapatmaya başlaması teknik heyeti memnun ediyor.

calendar 10 Eylül 2025 08:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Icardi'den teknik heyeti sevindiren haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da idmanlar dışında da çalışarak fiziksel açığını kapatmaya başlayan Mauro Icardi'nin durumu teknik heyeti çok mutlu ediyor.

İdeal kilonun bile altına inen ve hırsı ile dikkat çeken Icardi'nin en kısa sürede yeniden kadronun vazgeçilmez parçalarından birisi olması bekleniyor.

Uzun süre sonra bu sezon sahalara geri dönen Arjantinli yıldız, bu sezon süre bulduğu 3 maçta 2 kez ağları havalandırdı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.