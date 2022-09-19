Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, sezona durgun başlasa da her hafta üstüne koyarak ilerliyor.



Son olarak Konyaspor'u mağlup eden Aslan, Süper Lig'in ilk devresini zirvede tamamlamayı hedefliyor.



HEDEF ZİRVE



Şimdiye kadar çıktığı 7 lig maçında aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan toplayan Galatasaray'ın 3 maçtır bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılı takım, galibiyet süresini sürdürerek liderliğe ulaşmak ve rakipleriyle fark açmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıyı lider tamamlamaları halinde, ikinci yarıda şampiyonluğu kopartacaklarını düşünüyor.



Galatasaray, Adana Demirspor'un Antalya'yı mağlup etmesiyle averajla ikinci sıraya geriledi. İki takım 1 Ekim'de Adana'da karşı karşıya gelecek ve bu maç zirve mücadelesine sahne olacak.



Konyaspor'u mağlup ederek 58 hafta sonra liderlik koltuğunu rakibinden devralan sarı-kırmızılı ekibin sevinci bir gün sürdü.



