Fernando Muslera ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galaasaray'da, yeni sezon için kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu doğrultuda gözünü Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen kalecilere çevirdi ve listenin başına Real Madrid'in başarılı file bekçisi Andriy Lunin'i koydu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
2018 yılından beri Real Madrid kadrosunda yer alan 26 yaşındaki Ukraynalı kaleci, özellikle Thibaut Courtois'nın sakatlandığı dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Ukrayna Milli Takımı'nın da birinci kalecisi olan Lunin, geçtiğimiz günlerde ülkesinin Belçika'yı 3-1 yendiği maçta sahada parladı.
TRANSFER ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
1.91 boyundaki Lunin'in piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro ve Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Courtois'nın arkasında yedek beklemek istemeyen başarılı kaleci, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olma fikrine sıcak bakıyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi faktörünü devreye sokarak Lunin'i ikna etmeye çalışacak.
Yönetim, transfer bütçesinin önemli bir kısmını bu operasyon için ayırmayı planlarken, Ukraynalı kaleciye Manchester United, PSG ve Bayern Münih'in de ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılılar, güçlü rakiplerine rağmen Lunin transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde Real Madrid ile resmi temasları başlatmaya hazırlanıyor.
2018 yılından beri Real Madrid kadrosunda yer alan 26 yaşındaki Ukraynalı kaleci, özellikle Thibaut Courtois'nın sakatlandığı dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Ukrayna Milli Takımı'nın da birinci kalecisi olan Lunin, geçtiğimiz günlerde ülkesinin Belçika'yı 3-1 yendiği maçta sahada parladı.
TRANSFER ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
1.91 boyundaki Lunin'in piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro ve Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Courtois'nın arkasında yedek beklemek istemeyen başarılı kaleci, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olma fikrine sıcak bakıyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi faktörünü devreye sokarak Lunin'i ikna etmeye çalışacak.
Yönetim, transfer bütçesinin önemli bir kısmını bu operasyon için ayırmayı planlarken, Ukraynalı kaleciye Manchester United, PSG ve Bayern Münih'in de ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılılar, güçlü rakiplerine rağmen Lunin transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde Real Madrid ile resmi temasları başlatmaya hazırlanıyor.