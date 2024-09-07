Özellikle Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin ciddi ilgisinin bulunduğu Hakim Ziyech, Galatasaray ile yola devam etmeye hazırlanıyor.
PLAN DEĞİŞTİ, KALIYOR
Galatasaray'da kanat transferinin UEFA'ya bildirilen kadroya yetişmemesi sonrası Hakim Ziyech ile ilgili plan değişti. Yönetim çok iyi bir teklif gelmediği sürece Ziyech'i takımda tutmaya karar verdi.
1+1 YIL DAHA KONTRATI VAR
Faslı futbolcunun Galatasaray ile 1+1 yıl daha kontratı bulunuyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.
PLAN DEĞİŞTİ, KALIYOR
Galatasaray'da kanat transferinin UEFA'ya bildirilen kadroya yetişmemesi sonrası Hakim Ziyech ile ilgili plan değişti. Yönetim çok iyi bir teklif gelmediği sürece Ziyech'i takımda tutmaya karar verdi.
1+1 YIL DAHA KONTRATI VAR
Faslı futbolcunun Galatasaray ile 1+1 yıl daha kontratı bulunuyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.