Galatasaray'da Hakim Ziyech için plan değişti!

Kanat transferini UEFA'ya bildirilen listeye yetiştiremeyen Galatasaray, Hakim Ziyech ile ilgili kararı verdi. Olympiakos'un dışında Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinden teklif alan futbolcunun sarı-kırmızılılardaki geleceği netleşti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Hakim Ziyech için plan değişti!
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07 Eylül 2024 13:39
Özellikle Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin ciddi ilgisinin bulunduğu Hakim Ziyech, Galatasaray ile yola devam etmeye hazırlanıyor.

PLAN DEĞİŞTİ, KALIYOR

Galatasaray'da kanat transferinin UEFA'ya bildirilen kadroya yetişmemesi sonrası Hakim Ziyech ile ilgili plan değişti. Yönetim çok iyi bir teklif gelmediği sürece Ziyech'i takımda tutmaya karar verdi.



1+1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Faslı futbolcunun Galatasaray ile 1+1 yıl daha kontratı bulunuyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi. 

 

 

 

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