Galatasaray'da forvete yeni golcü: Divock Origi

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Ligde 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı kırmızılılar maç fazlasıyla en yakın rakibine 9 puan fark attı.Ara transfer döneminin uzatılmasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom savunma hattını Kaan Ayhan ve Adekugbe ile güçlendirdi.Bu sezon önemli yıldızları kadrosuna katan Cimbom son bombayı Zaniolo'da patlattı. Aslan yıldız oyuncunun bonservisine 15 milyon euro verdi. Şampiyonluk için kadro kuran sarı kırmızılılar bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor.Galatasaray sezon başında kiraladığı Arjantinli yıldızın bonservisini almak istiyor. Icardi'yi yeni sezon planlamasında düşünen sarı kırmızılı yönetim yıldız golcünün alternatifini de aramaya başladı.İtalyan basını Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı. Calciomercato'nun haberine göre, Divock Origi gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyebilir.Divock Origi bu sezon Milan formasıyla 21 maçta görev aldı. Belçikalı golcü 2 gol attı. 1 de asist katkısı sağladı.27 yaşındaki forvet oyuncusun Milan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Origi'nin Güncel piyasa değeri 14 milyon euro.Milan takımında Forvet mevkinde forma giyen Divock Origi, 18 Nisan 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 75 kilo olan Divock Origi, Sağ ayağını kullanmaktadır.