Galatasaray'da forma Omar'ın

Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve bir yandan da adelesinde ufak sorun bulunan Omar Elabdellaoui için yoğun bir tedavi uygulanıyor.



Edinilen son bilgilere göre 30 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe ile oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.



Norveçli futbolcu, büyük bir aksilik olmazsa Sarı-Lacivertliler karşısında sahada olacak.





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