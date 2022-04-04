Galatasaray'da forma Omar'ın

Omar Elabdellaoui, bağırsak enfeksiyonu ve adalesindeki ufak sakatlığa karşın Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da forma Omar'ın
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04 Nisan 2022 10:24
Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve bir yandan da adelesinde ufak sorun bulunan Omar Elabdellaoui için yoğun bir tedavi uygulanıyor.

Edinilen son bilgilere göre 30 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe ile oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Norveçli futbolcu, büyük bir aksilik olmazsa Sarı-Lacivertliler karşısında sahada olacak.

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