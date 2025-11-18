Galatasaray'da forma Mauro Icardi'nin

Adale sakatlığının ardından Osimhen'in sahalara geri dönmesi 1 ay sürebilir ve bu durumda Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'ye döndü.
Icardi'nin Gençlerbirliği sınavına ilk 11'de çıkması bekleniyor.
Kocaelispor maçında forvet arkasında görev yapan 32 yaşındaki yıldız, bu kez en ileri uçta gol umudu olacak.
Fazla kilolarından kurtulan ancak tam formunu henüz kazanamayan tecrübeli forvet, bu sezon ligde 6 gol kaydetti.
ÇARŞAMBA ARJANTİN'DEN DÖNECEK
Çocuklarıyla vakit geçirmek için Okan Buruk'tan özel izin alan Mauro Icardi, çarşamba günü İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara katılacak.
Bu süreyi ülkesi Arjantin'de geçiren Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti. İkili, Arjantin'deki birçok magazin programında manşetleri süslemeye devam ediyor.
