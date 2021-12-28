Galatasaray'da Fatih Terim geri döndü

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Altaş Denizlispor maçında takımının başında sahaya çıktı.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra toplamda 6 maç ceza aldı.
Terim, ligdeki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımından ayrı kalarak cezasını çekti.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra toplamda 6 maç ceza aldı.
Terim, ligdeki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımından ayrı kalarak cezasını çekti.