Galatasaray'da Boey'un alternatifi Zeki Çelik!

Galatasaray'da transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Bayern Münih ile Sacha Boey'un transferi için görüşüyor. Fransız yıldızın transferiyle ilgili resmi adımların kısa sürede gerçekleşmesi beklenirken, Galatasaray sağ bek için de harekete geçiyor.
Galatasaray, Sacha Boey'un alternatifi olarak listesine Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i ekledi. Sarı-kırmızılılar, Boey'un transferinin resmi olarak gerçekleşmesi durumunda Zeki Çelik'in transferi için harekete geçecek.
26 yaşındaki Zeki Çelik'in İtalyan ekibi Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Zeki Çelik, bu sezon Roma'da 15 maça çıkarken 2 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, Bayern Münih ile Sacha Boey'un transferi için görüşüyor. Fransız yıldızın transferiyle ilgili resmi adımların kısa sürede gerçekleşmesi beklenirken, Galatasaray sağ bek için de harekete geçiyor.
Galatasaray, Sacha Boey'un alternatifi olarak listesine Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i ekledi. Sarı-kırmızılılar, Boey'un transferinin resmi olarak gerçekleşmesi durumunda Zeki Çelik'in transferi için harekete geçecek.
26 yaşındaki Zeki Çelik'in İtalyan ekibi Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Zeki Çelik, bu sezon Roma'da 15 maça çıkarken 2 asist yaptı.