Galatasaray'da Boey'un alternatifi Zeki Çelik!

Galatasaray, Sacha Boey'la ilgili yaşanan transfer gelişmelerinin ardından sağ bek transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Sacha Boey'un alternatifi olarak Roma'dan milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Boey'un alternatifi Zeki Çelik!
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26 Ocak 2024 00:22
Galatasaray'da transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Bayern Münih ile Sacha Boey'un transferi için görüşüyor. Fransız yıldızın transferiyle ilgili resmi adımların kısa sürede gerçekleşmesi beklenirken, Galatasaray sağ bek için de harekete geçiyor.

Galatasaray, Sacha Boey'un alternatifi olarak listesine Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i ekledi. Sarı-kırmızılılar, Boey'un transferinin resmi olarak gerçekleşmesi durumunda Zeki Çelik'in transferi için harekete geçecek.

26 yaşındaki Zeki Çelik'in İtalyan ekibi Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Zeki Çelik, bu sezon Roma'da 15 maça çıkarken 2 asist yaptı.

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