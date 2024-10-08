Galatasaray'da Berat Luş'a sözleşme!

Milli maç arasına lider giren Galatasaray'da yönetim yerli futbolcularla sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyor.
Başta Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan olmak üzere yerli oyuncularının yıllık ücretlerini revize etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, genç yıldızlarını da elde tutmayı amaçlıyor.
Galatasaray altyapısından yetişen Berat Luş ile masaya oturan sarı-kırmızılı idareciler, 17 yaşındaki kanat oyuncusu ile üç yıllık anlaşmaya vardı.
Hafta içinde RFS maçı için Letonya'ya da götürülen genç yıldızla masaya oturan Galatasaray, Berat ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayacak.
Bu sezon 19 yaş altı süper liginde 6 maça çıkan Berat 3 gol atarken 1 golün hazırlayıcısı oldu.
2018'den bu yana Galatasaray altyapısında forma giyen Berat'ın abisi Süleyman Luş da uzun süre sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giymişti.
Başta Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan olmak üzere yerli oyuncularının yıllık ücretlerini revize etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, genç yıldızlarını da elde tutmayı amaçlıyor.
Galatasaray altyapısından yetişen Berat Luş ile masaya oturan sarı-kırmızılı idareciler, 17 yaşındaki kanat oyuncusu ile üç yıllık anlaşmaya vardı.
Hafta içinde RFS maçı için Letonya'ya da götürülen genç yıldızla masaya oturan Galatasaray, Berat ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayacak.
Bu sezon 19 yaş altı süper liginde 6 maça çıkan Berat 3 gol atarken 1 golün hazırlayıcısı oldu.
2018'den bu yana Galatasaray altyapısında forma giyen Berat'ın abisi Süleyman Luş da uzun süre sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giymişti.