Galatasaray'da Benfica hedefi

Galatasaray, Süper Lig'de 20. hafta açılış maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşıyor. 23 maçtır bileği bükülmeyen, namağlup zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısında bambaşka bir rekor için sahada olacak.
Son 17 deplasman maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Hatay'ı da devirirse seriyi 18'e çıkaracak.
Böylece Avrupa'da tüm zamanların en iyi dış saha performansı rekorunu elinde bulunduran Benfica'yı yakalayacak. Portekiz ekibi 2019-2020 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.
Son 17 deplasman maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Hatay'ı da devirirse seriyi 18'e çıkaracak.
Böylece Avrupa'da tüm zamanların en iyi dış saha performansı rekorunu elinde bulunduran Benfica'yı yakalayacak. Portekiz ekibi 2019-2020 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.