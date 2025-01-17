Galatasaray'da Benfica hedefi

Deplasmanda 17 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray Hatayspor'u devirirse Avrupa'da en iyi dış saha performansına sahip Benfica'yı yakalayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Benfica hedefi
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17 Ocak 2025 10:02
Galatasaray, Süper Lig'de 20. hafta açılış maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşıyor. 23 maçtır bileği bükülmeyen, namağlup zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısında bambaşka bir rekor için sahada olacak.

Son 17 deplasman maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Hatay'ı da devirirse seriyi 18'e çıkaracak.

Böylece Avrupa'da tüm zamanların en iyi dış saha performansı rekorunu elinde bulunduran Benfica'yı yakalayacak. Portekiz ekibi 2019-2020 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.

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